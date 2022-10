TikTok in de ban van pikante halloweenoutfit: “Wel doorzichtig…” (foto/video)

Halloween staat weer voor de deur. En dat merk je op sociale media!

Want daar worden weer gretig halloweenoutfits gedeeld én van de nodige commentaar voorzien. Al is er wel één bepaalde outfit die we op TikTok regelmatig de revue zien passeren. ’t Gaat om een behoorlijk pikant elfenpakje. Ene Lara Kahn besloot om het populaire jurkje even aan te trekken. Al vreesde ze er wel voor dat ze van het platform zou gesmeten worden…

“Wel doorzichtig…”

Nu is het tijdens halloweenfeestjes natuurlijk meestal niet zo’n warm weer. Toch zouden velen zich dit jaar wagen aan de eerder ‘luchtige’ outfit. “Het jurkje is wel doorzichtig”, laat Lara nog weten. Reacties op haar kledijkeuze zijn wel overwegend positief. “Dit staat je zó goed”, klinkt het. “Zo mooi”, gaat het verder. “Dit is toch eerder voor carnaval en niet voor Halloween?”, merkt een laatste kijker nog op. Daar valt misschien wel iets van te zeggen? Al kan wat nepbloed of een setje vampierentanden dat probleem snel oplossen natuurlijk… Kijk maar: