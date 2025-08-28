Peperdure Audi met gepersonaliseerde nummerplaat zorgt voor hilariteit (foto)

Hoezo, geen geld?

Geestige gepersonaliseerde nummerplaten duiken steeds vaker op. Onlangs spotte iemand een Audi A7 55 TFSI e quattro met een opvallende nummerplaat. “NO-MONEY” prijkt er op het kenteken. Nogal dubbel als je weet dat zo’n vierwieler maar liefst 95.520 euro kost. En de eigenaar had kennelijk nog 1000 euro over voor de gepersonaliseerde nummerplaat, want dat betaal je daar in ons land nog steeds voor.

No money no funny

De foto dook op in een Facebookgroep die grappige en opvallende nummerplaten verzamelt. “Klopt wel denk ik als je zoiets hebt gekocht”, lacht iemand. “Laatste 1000 euro uitgegeven aan die plaat dus”, “Gaat er nog mee lachen ook”, en “No money no funny”, klinkt het verder in de reacties.

Foto: Facebook