Bruid koopt trouwjurk, maar twijfelt nu: “Ik hoop dat mijn boezem niet te zichtbaar is voor mijn schoonfamilie” (foto)

Een Amerikaanse vrouw kocht onlangs een trouwkleed voor haar naderende huwelijk. Ze vreest alleen dat de jurk iets te weinig aan de verbeelding overlaat.

De bruid in kwestie deelde haar ‘dilemma’ op Reddit. Ze kocht onlangs een bruidsjurk bij David’s Bridal ter waarde van 485 euro. Ze is er helemaal mee in de wolken, al twijfelt ze nog over één detail. “Ik kocht onlangs de eerste trouwjurk die ik gepast heb. Nadien heb ik er nog 15 aangedaan, maar ik was helemaal verkocht door het eerste exemplaar. Ik hoop alleen dat mijn boezem niet te zichtbaar is voor mijn schoonfamilie, maar mits een paar aanpassingen en misschien een beetje afvallen voel ik me er heel goed bij”, klinkt het.

Bevestiging

In de reacties krijgt ze voornamelijk positieve feedback op haar outfit, al zou niet iedereen het trouwkleed durven dragen. “Het is jouw dag en jij mag stralen zoals je wil”, “Da’s dan jammer voor diegenen die het niet mooi vinden”, “Ik vind dat je er fantastisch uitziet, maar ik zou me er zelf niet comfortabel bij voelen”, “Niets mis mee”, en “Ik heb een gelijkaardig figuur als jij en ik wou dat ik de moed had om dit te dragen”, lezen we in de reacties.

Foto: Reddit