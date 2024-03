Zwangere vrouw uit fitness gegooid wegens ‘ongepaste’ outfit: “Ik was in shock!” (video)

Een Amerikaanse vrouw werd in de fitness aangesproken op haar outfit die volgens de eigenares te bloot was. Ze was het daar niet mee eens en ook haar volgers begrijpen niet wat het probleem was.

Emi Romero ging onlangs zoals gewoonlijk naar de fitness. Tijdens haar work-out werd ze aangesproken door de man van de eigenares. “Mijn vrouw heeft een probleem met je outfit. We laten geen sportbeha’s toe in onze fitness”, zei hij. Emi – die vijf maanden zwanger is – maakte duidelijk dat ze een legging en een topje droeg. “Maar ik draag toch geen sportbeha?”, klonk het. “Dat is moeilijk vast te stellen, maar je zal er toch iets over moeten dragen of je vliegt buiten”, antwoordde de man.

In de verdediging

De 28-jarige vrouw wist niet wat haar overkwam. “Ik was in shock en schaamde me, want ik vond dat ik helemaal niets verkeerd had gedaan. Er waren op dat moment vrouwen die veel kortere topjes droegen. Toen ik mezelf bleef verdedigen, stelde hij voor om mijn lidmaatschap op te zeggen. Ik wil helemaal niet fitnessen op een plaats waar ik zo behandeld word. Het was zo’n ongemakkelijke ervaring”, vertelt ze in een TikTok-video.

Verontwaardiging

Het filmpje werd al meer dan vijf miljoen keer bekeken en zorgt voor heel wat verontwaardigde reacties. Haar volgers vinden immers ook dat ze helemaal in haar recht staat. “Dat is toch geen sportbeha?! En je toont veel minder bloot dan zowat alle vrouwen in mijn fitness”, “Ik denk dat die vrouw nogal onzeker was. Zeg dat lidmaatschap op! Zo erg dat je dit moest overkomen. Je hebt in ieder geval niets verkeerd gedaan”, “Ik heb in de fitness al mensen gezien die bijna niets dragen. Jouw outfit is totaal niet ongepast”, en “Dat is voor mij meteen een reden om niet meer naar die fitness te gaan”, is de algemene teneur in de reacties.

Foto: TikTok