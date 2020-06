Op Twitter doet een bizar filmpje de ronde waarop het lijkt alsof een toestel uit een publiek fitnesspark uit zichzelf beweegt. Zijn er geesten aan het werk of is de verklaring minder angstaanjagend?

In het virale filmpje is te zien hoe enkele Indische politieagenten rond een plaatselijk publiek fitnesstoestel staan dat met enorme bewegingen op en neer gaat – zonder dat er iemand aan het toestel zit. Twitteraars die het beeld deelden, speculeerden al snel dat enkele geesten nood hadden om ook hun coronakilo’s eraf te sporten.

I usually don’t believe in ghosts, But this video of a garden in Delhi… scared the shit out of me

Tell me what you think of this video and do you believe in bhoot? pic.twitter.com/BZ1Usai3EF

