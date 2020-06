We gaan naar de winkel, we gooien wat etenswaren in de kar en als we thuis zijn, eten we dat lekker op. Maar heb je er ooit al eens bij stilgestaan waarom er gaatjes in je crackers zitten of waarom koffiebonen eigenlijk geen bonen zijn? Lees snel verder om bij te leren over onze dagelijkse voedingsproducten!

In deze consumptiemaatschappij kopen we veel, maar we denken minder na over wat we nu juist in onze kar gooien. Dat is logisch, want er ligt ontzettend veel in de winkelrekken waardoor je meestal dezelfde dingen meeneemt en je niet afvraagt of een rode peper echt zo pikant is of dat het alleen maar zo lijkt. Met deze interessante voedingsweetjes zal je de volgende keer sowieso met een andere mindset naar de supermarkt gaan.

Chips

Gooi jij je zak chips soms weg omdat de vervaldatum overschreden is? Niet doen! Er zit veel zout in de snack waardoor het langer houdbaar is. Dat geldt trouwens ook voor chocola door het hoge suikergehalte.

Ketchup

In de 19e eeuw dachten dokters dat ketchup allerlei geneeskrachtige functies had. Daarom werden er ketchuppilletjes gemaakt tegen diarree en spijsverteringsproblemen. Het is wel nooit bewezen of het sausje echt helpt of niet.

Koffiebonen

Denk jij dat koffiebonen echte bonen zijn? Dan heb je het helemaal mis, want het zijn eigenlijk bessen. Ze moeten acht tot twaalf maanden rijpen vooraleer ze geplukt worden en uiteindelijk in de koffiepot belanden. Een koffiebes heeft meestal een rode of gele kleur en bestaat uit twee zaden.

Crackers

In iedere cracker zitten er gaatjes, maar bijna niemand weet waarom. De verklaring is heel simpel. Als er geen spleetjes in de cracker zouden zitten, zouden ze breken tijdens het afbakproces. Logisch dus!

Pepers

Wist je dat pepers van nature helemaal niet zo pikant zijn als dat we denken? Je mond staat in vuur en vlam door de chemische reactie die de pepers afscheiden op je tong. Daardoor slaan je smaakpapillen helemaal op hol.

Avocado

Een rijpe avocado in de supermarkt is niet altijd gemakkelijk om te vinden, maar gelukkig bestaat er een handig trucje om daar verandering in te brengen. Je moet ze een tweetal dagen tussen je groenten en fruit leggen, want die produceren een gas, ethyleen, waardoor je avocado sneller zacht zal worden. Handig, toch?!

