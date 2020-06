Volgens de Indiase premier Narendra Modi trekt yoga een “beschermingsschild” op tegen het coronavirus. Hij raadt de inwoners van zijn land dan ook allemaal aan om de neerwaartse hond aan te nemen, net op het moment dat de epidemie gevoelig uitbreidt in het land met 1,3 miljard inwoners.

Als je je in afwachting van een vaccin wil beschermen tegen het coronavirus, dan kan je best je yogamatje uitrollen en je in allerlei uitdagende houdingen wringen. Dat is alvast het advies van Narendra Modi, de premier van India. Hij is zelf een grote yogafan en beweert dat de bewegingstherapie bijdraagt tot “een beschermingsschild” tegen het virus dat de wereld in zijn greep houdt.

“Yoga is een trouwe vriend”

“We weten allemaal dat tot nu toe niemand in de wereld erin geslaagd is een vaccin te ontwikkelen tegen COVID-19 of tegen het coronavirus”, stelt de Indiase regeringsleider in een video die donderdag online gezet werd, enkele dagen voor de Internationale Yogadag (zondag). “Daarom kan momenteel alleen een sterke immuniteit als beschermend schild werken (…) Yoga is een trouwe vriend bij het opbouwen van dit beschermingsschild”, aldus de premier in de boodschap die op YouTube gepost werd.

Sinds hij in 2014 aan de macht kwam, is de hindoe-nationalist een fervent promotor van de traditionele Indiase praktijken en behandelingen, die hij onder meer gebruikt voor de culturele uitstraling van India in het buitenland. Hij overtuigde de Verenigde Naties om van 21 juni de Internationale Dag van de Yoga te maken.

Op deze dag worden gewoonlijk over de wereld grote yogabijeenkomsten op openbare plaatsen gehouden. Dit keer riep Modi de yogabeoefenaars op “binnen te blijven” vanwege de coronapandemie. India telt vandaag volgens officiële cijfers 12.573 doden door het coronavirus en 380.532 bevestigde besmettingen.

