Mensen die last hebben van aambeien zijn vaak te beschaamd om bij de dokter langs te gaan, en dus zoeken ze hun toevlucht tot het internet. Daar circuleert de laatste weken een bizar huismiddeltje: bevroren stukjes aardappel in de anus duwen. Dokters waarschuwen dat er geen bewijs is voor de werkzaamheid van het middel.

“Een stukje rauwe aardappel schillen en snijden tot een friet, het stukje in de diepvries leggen en wachten tot het bevroren is, om het dan rectaal in te brengen. Vervolgens 30 seconden wachten. Herhaal dat proces drie tot vijf dagen, en laat de aardappel telkens 30 seconden langer zitten.” Dat opvallend advies voor mensen die met aambeien kampen circuleert al enkele weken op het internet.

Aambeien of hemorroïden zijn een aandoening waarbij weefsels met bloedvaten in de anus en/of het rectum opzwellen. Ze kunnen daarbij ontstoken raken, bloeden en groter worden. Aambeien gaan vaak gepaard met een jeukerig en/of branderig gevoel aan de anus. Omdat een rauwe aardappel lichtzuur is kan de groente de jeuk en de pijn verzachten, terwijl de bevroren toestand aderen vernauwt in de gevoelige zone.

Warm bad

Dr. Diana Gall van Doctor-4-U, een website die online medische hulp verstrekt, waarschuwt dat er geen medisch bewijs is van de werkzaamheid van het huismiddeltje. “Ik raad aan om voorzichtig te zijn. Aambeien gaan na enkele dagen meestal vanzelf weg, en er zijn genoeg betrouwbare manieren om het risico te verkleinen. Als je met aambeien kampt kan je best veel vloeistoffen drinken, vezelrijk eten en een warm bad nemen om de pijn en jeuk te verzachten.”

Het bericht BIZAR. WTF?! Trending huismiddeltje schrijft DIT voor aan aambeienlijders verscheen eerst op Metro.