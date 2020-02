Een paar jachtluipaardwelpjes zijn voor het eerst geboren door middel van in-vitrofertilisatie bij een surrogaatmoeder. Volgens wetenschappers is het ‘een enorme wetenschappelijke doorbraak’.

Op 19 februari zijn er in de Columbus Zoo in de Amerikaanse staat Ohio twee jachtluipaardwelpjes geboren bij een surrogaatmoeder. Wetenschappers bestuderen in-vitrofertilisatie bij de katachtigen al voor vijftien jaar, maar het was nog maar de derde keer dat het geprobeerd werd.

In-vitrofertilisatie is een voortplantingstechniek waarbij een eicel buiten het lichaam wordt bevrucht met zaadcellen. De bevruchte embryo wordt daarna terug in de baarmoeder geplaatst. In dit geval werd de bevruchte eicel bij een ander jachtluipaard ingebracht.

Met uitsterven bedreigd

De afgelopen 50 jaar zijn jachtluipaarden verdwenen in dertien landen. Er zijn nog maar 7.500 van de dieren over in het wild omdat hun habitat verdwijnt. Ook zijn hun pels en welpjes enorm gewild en worden ze vaak illegaal verhandeld.

Ongeveer een derde van de jachtluipaarden in gevangenschap kunnen zich niet voortplanten. De grote katten hebben moeite met paren door hun gezondheid en gedrag, maar vooral door hun leeftijd. Na acht jaar kan een jachtluipaard zich bijna onmogelijk nog voortplanten.

“Dit is een enorme wetenschappelijke doorbraak die ons veel flexibiliteit geeft met het beperkte genetische materiaal dat we hebben. Op deze manier kunnen we de biologische klok van de dieren wat vertragen,” zegt Adrienne Crosier van het aan CNN.

“We blijven bijleren en zo ontwikkelen we nieuwe manieren voor andere diersoorten. We boeken snel vooruitgang voor zeldzame en bedreigde dieren. Een doorbraak voor één soort, opent een deur voor een andere,” aldus Pierre Comizzoli van het Smitshonian Conservation Biology Institute.

