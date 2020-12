De Britse Rhea Martin was samen met haar vriend Luke Melling van een rustig dagje thuis aan het genieten, tot ze opeens verging van de pijn door haar menstruatiekrampen. Althans, dat dacht ze.

Luke bracht haar onmiddellijk naar de spoeddiensten, waar de dokter al snel ontdekte dat haar rugpijn niet kwam door haar menstruatie. Rhea was aan het bevallen. De 24-jarige vrouw wist niet wat ze hoorde en verloor zelfs eventjes het bewustzijn door de shock. Rhea had namelijk geen idee dat ze zwanger was.

Traumatische ervaring

Rhea werd weer wakker in een andere kamer en naast haar stond plots een vroedvrouw, die haar aanmaande “zich te vermannen voor de baby en dat ze moest pushen”. De 24-jarige aanstaande mama had geen tijd meer om Luke te bellen om het nieuws te vertellen, waardoor Rhea helemaal alleen Myles op de wereld zette. Haar familie had geen idee.

“Luke vroeg mij meteen of het een jongen was, hij wilde altijd al een zoon”, zegt Rhea aan Metro UK. “We zijn zo gelukkig met Myles, maar het was een behoorlijk traumatiserende ervarig,” gaat de kersverse mama verder. “Je gaat naar het ziekenhuis omdat je rugpijn hebt en je gaat terug naar huis met een baby in je armen. We waren totaal niet voorbereid en de afgelopen weken waren dan ook een uitdaging, maar mijn fantastische ouders staan altijd klaar voor ons.”

Pijnstillers

Maar had Rhea dan echt niks door? “Ik merkte dat ik wat was bijgekomen, maar dacht dat het door de lockdown kwam. Ik zat gewoon heel veel thuis.” Ook dokters hadden niets door. Rhea was een paar dagen voor de bevalling al eens naar de spoeddienst gestapt omdat ze zo veel rugklachten had, maar een spoedarts gaf haar gewoon wat extra pijnstillers mee naar huis. “Kom niet naar hier met menstruatieklachten, zeker niet tijdens een pandemie”, had hij tegen Rhea gezegd. De vrouw laat het niet aan haar hart komen: “We genieten nu gewoon van ons gezinnetje.”

Date night with this gorgeous mummy Geplaatst door Luke Melling op Zondag 6 december 2020

