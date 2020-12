Een man heeft de schrik van zijn leven beleefd bij het zien van een kiekje van zijn eigen keuken. De man hoorde er ’s avonds geluiden en ging met zijn camera in de aanslag op onderzoek. Dat had hij beter niet gedaan, want de foto was zo angstaanjagend dat de man er niet meer wil wonen.

De anonieme man deed zijn verhaal op Reddit, waar het bericht al snel viraal ging. “Nadat ik klappen en geluiden vanuit m’n keuken hoorde, nam ik een foto en zag ik dit”, schrijft hij bij het beeld. Die geluiden leken op “schuifelende voeten” en “kleren die tegen elkaar wrijven”, specificeert de man nog. Het bijgevoegde kiekje lijkt op het eerste zicht een normaal beeld van een donkere hal en keuken. Maar wanneer je inzoomt, is niets wat het lijkt…

“Holy sh*t! Ik gooide bijna mijn iPad van mijn schoot toen ik inzoomde”, zegt iemand in de commentaren. Begrijpelijk, want wat je ziet, is behoorlijk angstaanjagend. Achter de deur van de mans keuken komt duidelijk een grijnzend, wit gezicht piepen.

Huisgenoten

Is het echt een geest, of is er minder aan de hand? Hoewel sommige Reddit-gebruikers de foto meer dan overtuigend vinden, zijn andere sceptisch. Zo oppert iemand dat de man misschien huisgenoten heeft en die hem eens flink wilden doen schrikken. “Ik heb inderdaad drie huisgenoten”, zegt de man, “maar twee van hen waren aan het werk en de andere was op bezoek bij een vriend.” “Ik heb elke kamer gecontroleerd, maar er was echt niemand thuis. De voordeur was op slot en alle ramen waren gesloten.”

Iemand anders beweert dat het beeld getrukeerd is. “De resolutie van de afbeelding is enkel in het gebied van het “gezicht” (masker) anders (“duidelijker”)”, zegt de scepticus. “Je kunt zien dat de manier waarop de pixels worden weergegeven in dat gebied anders is. Het ziet er vloeiender uit dan in eender welk ander deel van de hele afbeelding.”

Toch ontkent de man dat de foto nep is. “Was het maar waar”, zegt hij. Om zijn verhaal kracht bij te zetten, vertelt hij nog dat hij bezig is zijn spullen te pakken om weer bij zijn ouders te gaan wonen. “Ik heb mijn huisgenoten verteld waarom, maar zij hebben besloten om toch te blijven”, klinkt het.

