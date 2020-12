Een Braziliaans bikinimodel heeft haar volgers verbaasd met een bizarre tip voor een hoger libido. Volgens Lunna Leblanc krijgt je seksleven een boost als je je geslachtsdelen twee uur per dag aan de zon blootstelt, en dat demonstreerde ze meteen met een foto. Haar methode is echter niet erg wetenschappelijk, en kan zelfs gevaarlijk zijn.

“Niets beter dan de ochtendzon”, schrijft de 23-jarige Letícia Martins oftewel Lunna Leblanc onder een Instagram-kiekje. Die ochtendzon verwarmt echter niet enkel haar “normale” lichaamsdelen, maar ook enkele die nooit daglicht zien. “Wist je dat de blootstelling van je geslachtsdelen aan de zon je meer energie kan geven, je libido kan verhogen, het circadiane ritme kan verbeteren (dat de volledige werking van het menselijk lichaam reguleert) en je kan helpen om een goede nachtrust te krijgen?”, gaat het Braziliaanse bikinimodel verder.

Ongepast

Haar bijna 15.000 volgers vinden de foto veelal geweldig, maar sommigen noemen het ongepast. Onbeschermd zonnebaden is immers kankerverwekkend. “Als je meer sappige foto’s wilt uploaden, doe dat dan. Maar knoei niet met praktijken die fataal kunnen zijn”, klinkt het bij iemand.

Je vulva insmeren met zonnecrème is overigens ook niet de bedoeling: de erg gevoelige huid geraakt snel verstoord door de parfums en andere bestanddelen van de crèmes, met infecties tot gevolg.

Ook is er geen wetenschappelijk bewijs voor Lunna’s bewering dat je libido verhoogt als je twee uur met je benen open in de zon ligt. Het klopt dat een gebrek aan vitamine D (dat je huid aanmaakt bij blootstelling aan de zon) je testosteron- en oestrogeenlevels verlaagt, met een verminderde seksdrive tot gevolg. Maar dat je nu precies je geslachtsdelen in de zon zou leggen om dat libido weer omhoog te krijgen, is om de hier bovenstaande reden geen goed idee.

Vorig jaar kwamen influencers op de proppen met een gelijkaardige trend: zonnebaden van je anus. Dat zou je in 30 seconden meer energie kunnen geven dan een hele dag “normaal” zonnebaden. Ook die praktijk had volgens medische experten echter weinig zin.

Het bericht Bikinimodel oogst gemengde reacties met bijzonder kiekje in de zon: “Dit verhoogt je libido” (foto) verscheen eerst op Metro.