Een vrouw die in het Canadese Burnaby aan haar restaurantrekening trachtte te ontsnappen – het zogenaamde ‘dine & dash’ – is alsnog door de mand gevallen. Of moeten we zeggen: door het plafond…

De gefaalde ontsnappingspoging werd vorige donderdag op Twitter gepost door het politiekorps van Burnaby. “In de waskamer kroop ze naar boven, om via het plafond boven de keuken te ontsnappen”, klinkt het. “Gelukkig raakte ze niet gewond toen ze door het plafond viel. Ze landde recht voor de neus van onze agenten.”

Het politiekorps stak nog de draak met het incident door de hashtags #Gravity (‘#zwaartekracht’) en #Foundyou (‘#heeftjougevonden’) aan de tweet toe te voegen.

This dine and dasher just dropped! Trying to skip out on the restaurant bill, she crawled above the kitchen cieling from the washroom. Luckily she wasn’t hurt when she fell through the cieling tiles and landed right in front of our #BurnabyFrontline officers! #Gravity #Foundyou pic.twitter.com/eJYC1jIod3

