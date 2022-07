BIZAR. Radiozender speelt hele dag onophoudelijk ‘Killing in the Name’ en weigert iets anders te draaien

Verwarring troef bij luisteraars van de Canadese radiozender ‘Kiss Radio’ op 104.9 FM: al uren aan een stuk speelt de zender non-stop ‘Killing in the Name’ van Rage Against the Machine. Als een luisteraar belt om een nummer aan te vragen, leggen ze gewoon opnieuw ‘Killing in the Name’ op. Tot nu toe heeft de zender niet verklaard waarom ze enkel dat rocknummer spelen.

Op woensdagochtend legde KiSS RADiO ‘Killing in the Name’ op en sindsdien hielden ze niet meer op. Het nummer werd niet per se van begin tot einde gespeeld, het was eerder een eindeloze langgerekte urenlange versie van het nummer. Honderden keren speelden ze de rockklassieker – bekend van de lyric «F*** you, I won’t do what you tell me» – zonder enige verklaring. Online werd er volop gespeculeerd: is het een aankondiging van een nieuw format voor de radio en gaan ze vanaf nu enkel metal en punk spelen? Of vinden ze het nummer simpelweg heel goed?

Look at your the screen it says “country”. I wonder if that’s any indication? pic.twitter.com/lyCe4rpdKu — Rebbekka Kovach (@rebbekka) June 29, 2022





Mysterie

Enkele luisteraars ondernamen dappere pogingen om een ander nummer op de radioband te krijgen. Maar niets mocht baten. Iemand getuigt op Twitter over het moment waarop iemand vroeg om «eender wat niet ‘Killing in the Name’ is» op te leggen. De presentator speelde meteen opnieuw ‘Killing in the Name’. Andere luisteraars belden daarentegen dan weer de radiozender om te vragen of ze nog eens ‘Killing in the Name’ wouden spelen, een verzoek dat nooit geweigerd werd.

lmfao just now on kiss radio: the host: what would you like to hear

caller: i don't know, literally anything else

the host: [immediately starts killing in the name] — king of gender ️‍ comms closed til 7/14 (@citriccenobite_) June 30, 2022





Ook naar een motief was het gissen. Iemand vroeg de presentator – die enkel luisterde naar de naam Apollo, naar het Rocky-personage – waarom ze steeds hetzelfde nummer draaiden. «Ik mag je dat niet vertellen. Ik ben gewoon een kerel in een hokje die Rage opnieuw en opnieuw speelt. Wat vind je ervan? Vind je het tof?», vroeg Apollo zich af.

Ontslag

Het vermoeden is dat de stunt iets te maken heeft met het ontslag van de twee presentatoren van de ochtendshow. Ze kondigden hun vertrek een dag voor de stunt aan via Facebook: «Onze vijf jaar bij KiSS RADiO is tot een einde gekomen. KiSS ondergaat helaas een verandering en helaas kregen we te horen dat we geen deel uitmaken van dit nieuwe hoofdstuk. Hoewel dit met gemengde gevoelens gepaard gaat, willen wij één overweldigend gevoel uitdrukken: dankbaarheid», schreven presentatoren Kevin Lim en Sonia Sidhu.

Er kwam nog geen reactie van KiSS RADiO.

