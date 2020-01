Een nieuwsgierige kat in Engeland zal zijn inbraakpoging in een gevangenis niet snel vergeten. Padfoot moest gered worden nadat hij vast kwam te zitten in de prikkeldraad van een hek, 50 meter binnen de perimeter van de gevangenis.

Padfoot werd aangetroffen door enkele gevangenen en bewakers en kon gelukkig uit zijn benarde situatie bevrijd worden nadat de hulpdiensten werden gewaarschuwd. “Dit was een fantastische ontsnapping”, reageerde Martyn Fletcher, inspecteur van RSPCA, de grootste organisatie voor dierenwelzijn in het Verenigd Koninkrijk, aan Huffington Post.

Ladders en reddingsstok nodig

“We hebben geen idee hoe hij zo diep in de gevangenis kon infiltreren en zo hoog het hek kon opklimmen. Misschien vond hij van zichzelf dat hij een katachtige crimineel was”, aldus Fletcher. “Padfoot was erg bang en wou eerst niet gered worden. We moesten wat geduld hebben, maar met behulp van een paar ladders en een reddingsstok konden we hem in veiligheid brengen.”

Lichtgewond

Padfoot raakte lichtgewond aan zijn pootjes en werd ondertussen alweer herenigd met zijn baasje.

Het bericht BIZAR. Kat infiltreert in gevangenis en moet vervolgens gered worden verscheen eerst op Metro.