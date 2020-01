De burgemeester van het Oostenrijkse dorpje Hallstat, dat naar verluidt diende als belangrijkste inspiratiebron voor de fictieve stad Arandelle in Frozen, heeft verklaard genoeg te hebben van toeristen. Hij laat zelfs wegen afsluiten om de toeristenstroom te doen stoppen.

Hallstatt is een feeëriek dorpje van ongeveer 900 inwoners. Met pastelkleurige huizen die weerspiegeld worden in een schitterend meer en afsteken tegen het impressionante Dachsteinmassief is het een pitoresk plaatje. De gehele omgeving is dan ook al sinds 1997 onderdeel van het UNESCO werelderfgoed. Toeristen hebben altijd hun weg naar Hallstatt gevonden, maar nu loopt de situatie echt uit de hand.

Nagebouwd in China

In de jaren ’60 kon je het dorpje enkel per boot over het meer bereiken, maar toen de eerste weg werd aangelegd, kwam het toerisme goed op gang. Dat toerisme bleef lange tijd binnen redelijke perken, tot Chinese projectontwikkelaars zeven jaar geleden beslisten om Hallstatt compleet na te bouwen in China. In de provincie Guangdong verscheen plots een volledige replica van het dorpje aan een al even kunstmatig meer. Maar blijkbaar houden ook Chinezen niet altijd vaan namaak: sinds de bouw van de replica reizen Aziaten massaal af naar Oostenrijk om het ‘originele’ Hallstatt te bezichtigen.

Frozen

Toch werd het nog erger voor de inwoners van Hallstatt. Een jaar na het Chinese namaakdorp werd bekend dat Hallstatt de belangrijkste inspiratiebron was voor de fictieve stad Arandelle in Frozen. De toeristenstroom is volgens de burgemeester nu echt niet meer te houden: “We willen het aantal met minstens een derde verminderen, maar we kunnen ze echt niet stoppen”, vertelt hij aan The Times. Winkeleigenaar Sandra Derbl zei eerder aan het Duitse Focus dat “enkel hoteliers en restauranthouders hier profiteren van het massatoerisme.” “Het is waanzin. De mensen kopen hier niets meer”, gaat ze verder. Toch spreekt ook hoteleigenaar Verena Lobisser van een ramp: “veel bezoekers denken dat dit een themapark is.”