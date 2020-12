Een gepensioneerde bedrijfsconsultant heeft het equivalent van de omtrek van de aarde afgestapt (40.075 km), en dat binnen de grenzen van zijn eigen thuisstad. De 70-jarige man deed daar vier jaar en zo’n 54,6 miljoen voetstappen over.

Vinod Bajaj legde de tienduizenden kilometers af op het grondgebied van Limerick, in het westen van Ierland. Mr Bajaj werd geboren in India en leeft al 43 jaar in Ierland. In september jongstleden bereikte hij na 54,6 miljoen stappen in 8.322 uren een afstand die gelijkwaardig is aan de omtrek van onze aarde. Hij verbrandde daarbij bijna 1,5 miljoen calorieën.

Onlangs bracht hij Guinness World Records op de hoogte van zijn kunststukje, in de hoop een nieuw wereldrecord als eerste persoon die het equivalent van de aardomtrek afstapt, te kunnen afdwingen. Hij hoopt volgende maand uitsluitsel te krijgen.

Strijd tegen overgewicht

Bajaj begon aan zijn onderneming in 2016 met het initieel doel om kilo’s te verliezen, want hij kampte met overgewicht. Een streefdoel van het totale aantal kilometers dat hij zou wandelen had hij niet: hij bleef gewoon wandelen. Met een tracker op zijn gsm kon hij zijn voortgang monitoren. In de eerste negen maanden viel hij zo’n 20 kilogram af. Hij stapte tot zo’n 50 kilometer per dag.

“Na één jaar stappen stelde ik vast dat ik de omtrek van de maan afgestapt had”, aldus Bajaj aan de Britse krant The Independent. “Het volgende jaar legde ik de afstand van de omtrek van Mars af – zo’n 20.000 kilometer. Mijn volgend streefdoel was de aardomtrek. ‘Waarom niet?’, dacht ik.”

Volgend doel: omtrek van Neptunus?

“Soms voelde ik me wel eenzaam, maar ik hield mezelf bezig door naar Morning Ireland en Sky News te luisteren, en nieuws uit mijn thuisland India. Ik heb ook veel mensen ontmoet tijdens het stappen.”

En Bajaj is nog lang niet uitgestapt: “Ik blijf wandelen. Misschien zal ik wat minderen, maar ik zal nooit stoppen. Ik keek naar Neptunus, met een omtrek van 160.000 kilometer. Wie weet zal ik dat aantal ooit halen. Maar dat zal wel nog tien jaar duren.”

