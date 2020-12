‘t Werd een familiefeest om nooit te vergeten…

Niets zo leuk als een gezelschapsspel om weer leven te krijgen in saaie momenten aan de feesttafel. Zo ook bij onderstaande bende.

We zien twee dames, volgens sommige bronnen moeder en dochter. De twee nemen het tegen elkaar op in wat veruit het foutste gezelschapsspel ooit moet zijn om met je familie te spelen.

WTF

Beelden van het ‘bijzondere’ spelletje gaan momenteel viraal. En dat zal waarschijnlijk niemand verbazen. Kijk maar… Al willen we toch even vermelden dat de video niet geschikt is voor de werkvloer. We geven ‘t maar mee hé.

