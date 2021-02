Ah, Paris. We zouden er veel voor over hebben om dezer dagen nog eens een weekendje in de Lichtstad te mogen spenderen. Romantiek, kunst, mode, lekker eten… En dat liefst in een wereld zonder corona natuurlijk.

Als er één gebouw symbool staat voor de Franse hoofdstad, is het wel de Eiffeltoren. Waar je ook bent in Parijs, het gevaarte is van haast overal te zien. Grijs en machtig torent het uit boven de rest van de skyline. Maar niet voor lang meer.

Jaune brun

Althans, de Eiffeltoren zal er uiteraard nog steeds zijn. In plaats van z’n klassieke kleur ‘Brun Tour Eiffel’, wordt het hele bouwwerk echter in een gouden jasje gestoken. Meer bepaald de kleur ‘jaune brun’. De facelift komt er naar aanleiding van de Olympische Spelen van 2024 en de tint komt niet uit de lucht gevallen. Gustave Eiffel, de ontwerper van de Eiffeltoren, had diezelfde gouden kleur namelijk al in gedachten toen hij het bouwsel ontwierp. De schilderwerken zijn intussen al even bezig, maar gezien de oppervlakte en de negentien verflagen die er eerst nog af moeten worden gehaald, is het einde van de werkzaamheden pas gepland voor eind 2022. Al heeft het tipje van de toren nu al een licht gouden kleur.

