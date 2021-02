Een Braziliaanse vrouw heeft een klacht ingediend tegen een café. Op haar rekening werd immers op bedenkelijke wijze naar haar verwezen.

Patricia Melo ging onlangs met haar man en enkele vrienden iets drinken in een café in Rio de Janeiro. Toen ze de rekening kreeg, zag ze dat er naar haar verwezen werd als “de vrouw met de grote borsten”.

De 42-jarige vrouw deed haar beklag bij de baas van het café. Hij excuseerde zich voor het ongemak, maar voegde eraan toe dat dergelijk gedrag gebruikelijk was in zijn zaak.

Respectloos

Patricia nam een foto van de rekening en deelde hem op Instagram. “Compleet respectloos. Ik had nooit gedacht dat dit me ooit zou overkomen. Dit is intimidatie! Hoe kan je dit grappig vinden? Het kan ook jou overkomen. Ik ben een vrouw en ik verdien respect”, schreef ze erbij. Volgens news.com.au heeft ze een klacht ingediend tegen het café.

Excuses

Het bedrijf achter het café heeft intussen haar excuses aangeboden. “Van zodra we van dit incident op de hoogte gebracht werden, hebben we ons verontschuldigd bij haar. We betreuren ten zeerste dat dit is gebeurd. Het getuigt van weinig respect en dat is net een van onze belangrijkste waarden. We hebben het incident intern onderzocht en de nodige maatregelen genomen zodat dit nooit meer zal voorvallen”, klinkt het.

Instagram Stories / @_patycl

Het bericht Vrouw gedegouteerd door “ongepaste” opmerking op rekening van café verscheen eerst op Metro.