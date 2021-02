Honderden doses van Pfizer/BioNTech zijn in het Verenigd Koninkrijk in de vuilbak beland na een menselijke fout. Iemand had ’s avonds de stekker uitgetrokken van de koelkast waar de vaccins in opgeslagen lagen.

In het Engelse Rotherham hebben zorgverleners in januari enkele honderden doses van Pfizer/BioNTech moeten weggooien. Dat komt omdat iemand per ongeluk de stroom van de koelkast, waarin de vaccins bewaard werden, had afgezet.

“Stroomgerelateerd probleem”

In totaal moesten 90 flesjes van het vaccin worden weggegooid na een “stroomgerelateerd probleem” met een koelkast in Montgomery Hall in Rotherham. Iemand zou ’s avonds de elektriciteitskabel van de koelkast hebben uitgetrokken, zonder daarbij kwade bedoelingen te hebben. Daags nadien ontdekten personeelsleden dat de temperatuur van de koelkast erg gezakt was en werden de vaccins uit voorzorg vernietigd.

Het coronavaccin van Pfizer wordt momenteel op -70 graden bewaard en is na ontdooiing nog vijf dagen houdbaar in een gewone koelkast, tussen de 2 en 8 graden.

