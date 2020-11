We irriteren ons allemaal wel eens aan iemand die te luid ademt of smakt tijdens het eten, maar een Britse vrouw heeft er zodanig veel last van dat het haar leven helemaal overhoop gooit. “Toen ik paniekaanvallen kreeg wist ik dat ik hulp moest zoeken”, klinkt het.

Kate haar fobie heet misofonie, een stoornis die haar leven al heel haar leven gegijzeld houdt. Mensen die aan misofonie lijden kunnen heel erg gewone geluiden niet verdragen, denk maar aan ademen, geeuwen of kauwen.

De jonge vrouw geeft aan dat het probleem twee jaar geleden pas écht duidelijk werd, toen ze zich ervan bewust werd dat ze smakgeluiden maar niks vond. Dat resulteerde dan weer in een afgrijzen voor roepen en snuiven.

Boos

“Ik moet door mijn fobie drukke plaatsen vermijden”, zegt Kate aan Metro UK. “Ik draag ook elke dag noise cancelling hoofdtelefoons, want de gedachte alleen al dat iemand een geluid zou maken is een trigger voor mij. Daardoor is het ook moeilijk voor mij om mij te concentreren op mijn werk. Wanneer ik iets hoor dat ik niet leuk vind, word ik meteen ontzettend boos en moet ik meteen weggaan.” Kate heeft door haar aandoening al anderhalf jaar niet meer met haar familie samen aan tafel kunnen eten.

Begripvolle ouders

“Mijn ouders zijn gelukkig erg begripvol, mijn moeder waarschuwt me wanneer ze iets gaat eten of drinken”, gaat Kate verder. De ouders van Kate geven aan dat hun dochter haar fobie eerst voor hen verborg. “Toen ze het mij voor de eerste keer vertelde was ik wat in de war”, zegt haar mama. “Ik had er nog nooit van gehoord. Maar het breekt mijn hart. Ze kan niet op een degelijke manier functioneren en ik hou mijn hart vast voor de toekomst.”

