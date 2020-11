Een medewerker van de uitvaartonderneming die verantwoordelijk is voor de uitvaart van Diego Maradona, wilde wel heel graag met hem op de foto. Hij opende de kist van de Argentijnse voetbalheld en maakte een selfie met hem. Zijn baas was er niet over te spreken en ontsloeg de werknemer op staande voet. Dat meldt The Mirror.

De Britse krant kreeg de foto in handen, maar besloot deze niet te plaatsen uit respect voor Maradona en zijn familie. De selfie gaat inmiddels wel rond op Twitter.

“Walgelijk”

Op de foto is de begrafenismedewerker te zien met twee opgestoken duimen, terwijl hij naast het lichaam van Maradona staat. De eigenaar van de begrafenisonderneming kreeg er lucht van er werd woedend. Ook dat zijn werknemer twee duimen omhoogstak naast het lichaam, vond hij niet kunnen. “Walgelijk, echt walgelijk. Ik heb er geen andere woorden voor.” De werknemer is direct ontslagen.

Massa

‘Pluisje’, zoals de legende liefkozend werd genoemd, is donderdag (lokale tijd) begraven tijdens een besloten plechtigheid. Duizenden Argentijnen waren richting het presidentiële paleis in Buenos Aires gekomen om hun held een laatste groet te brengen. Dat verliep chaotisch. De politie moest soms optreden tegen fans die binnen wilden stormen om Diego nog eenmaal te ‘zien’.

De wereldberoemde voetballer overleed woensdag op 60-jarige leeftijd aan hartfalen.

Het bericht BIZAR. Begrafenismedewerker doet DIT met lichaam Maradona en wordt direct ontslagen verscheen eerst op Metro.