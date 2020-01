In de Amerikaanse staat Alabama zijn drie mensen opgepakt die ervan worden verdacht kinderen te hebben mishandeld. Ze zouden de vier kindjes hebben opgesloten in zelfgemaakte houten kooien.

In het huis in Smiths Station werden door de politie na een melding vier kinderen gevonden van 3, 4, 10 en 11.

Verbouwd kinderbedje

Alle kinderen zouden regelmatig zijn opgesloten in de kooien, die werden afgesloten met een deksel. Een van de kooien is een verbouwd kinderbedje. Van buitenaf konden de kooien op slot gedaan worden zodat ontsnappen onmogelijk werd voor de kinderen. Volgens New York Post werd er nog een vijfde kindje gevonden in het huis: een baby van 8 maanden.

De kinderen zijn ondergebracht bij een lokale instantie. De moeder (30), opa (69) en oma (66) zijn opgepakt. Ook zou de moeder met het bewijsmateriaal hebben gerommeld. Het onderzoek loopt nog, maar voor het drietal is een borgtocht vastgesteld.

