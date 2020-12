De Belg en zijn frietjes, we zouden er uren over kunnen praten. Nergens anders in de wereld zijn mensen zo verknocht aan die gefrituurde aardappelreepjes, nergens anders zijn mensen zo kritisch als het gaat om de bereiding van een pakje friet. Als het kon zouden we ze overal bij eten, maar helaas.

Gelukkig zijn er een aantal gerechten waar frietjes wel erg goed bij passen. Het lijkt misschien bizar voor iemand die het nog nooit heeft geproefd, maar een broodje met friet, dat is beter dan welk broodje dan ook. We kennen de zogenaamde mitraillette vooral van bij de frituur, maar daar komt nu verandering in.

Pop-up

In de Waalse stad Bergen is namelijk het eerste mitraillette-restaurant ter wereld opgedoken. Bij Mitraillette (erg ver zijn ze de naam niet gaan zoeken) eet je mitraillettes met kabeljauw, ballekes, Herve-kaas, vol-au-vent… De uitbater van het restaurant, Jean Phi Watteyne, die je ook wel kan kennen van het programma ‘Top Chef’, beschouwt zijn etablissement dan ook niet als een frituur, maar als een echt restaurant waar je terecht kan voor verfijnde gerechten. Tot 20 december kan je nog terecht in de pop-up versie, vanaf januari zou het uiteindelijke restaurant de deuren moeten openen.

