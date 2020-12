Hilarisch filmpje van Anna Richardson, de Britse presentatrice van ‘Naked Attraction’. Tijdens het monteren van een nieuwe aflevering van het controversiële datingprogramma lichtte ze al een tipje van de sluier.

”En dit is waarom… dit is de reden… waarom ik zo hard van mijn job hou”, zo onthult de 50-jarige Richardson. Waarop ze de camera even richt op een schermpje in de videocel en een stukje van de nieuwe aflevering toont. Daarin vertelt een kandidaat hoe hij ooit een seksuele ervaring had met eproctofilie.

”Oude vrouw”

”Eproctowat?!”, vraag je je waarschijnlijk af. Wel, blijkbaar is dat het ‘seksueel opgewonden raken van winderigheid van andere mensen’. De kandidaat in kwestie was er zelf niet goed van: “Daar lag ik dan, volledig in shock en met wind van een persoon in mijn mond.” Richardson vond het in ieder geval hilarisch: “Ik weet dat het kinderachtig is! Maar komaan, ik daag je uit om niet te lachen. Ja, ik weet dat ik een tiener ben die vastzit in het lichaam van een oude vrouw, maar ik giechel elke keer als ik dit zie”, zo gaf ze toe op Instagram.

Foto: Still video Instagram Anna Richardson