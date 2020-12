Een 17-jarige meisje uit de Filipijnen heeft dramatische gevolgen overgehouden aan een simpel puistje. Mary Ann Regacho kneep het puistje op haar neus uit en kreeg een zwelling die steeds groter werd, tot aan haar ogen toe. Haar gezin kan de ziekenhuisrekeningen niet betalen en roept op tot financiële steun.

Een vervelend puistje naast je neus of op je kin: het is vaak onweerstaanbaar om die ondingen uit te knijpen. Dat je dat vaak beter niet doet, bewijst het verhaal van de 17-jarige Mary Ann Regacho uit de Filipijnen.

Mary Ann had na de geboorte van haar zoontje erg veel last van puistjes. Toen een hardnekkige pukkel op haar neus maar niet wilde weggaan, besloot ze die uit te knijpen. Maar enkele dagen later werd het wondje pijnlijk en dik, om langzaamaan uit te spreiden over heel haar gezicht.

Geen geld voor behandeling

“Het was als een ballon die opblies”, vertelt de tiener in The Daily Mirror. “Het deed zoveel pijn dat ik ’s nachts niet kon slapen.” Terwijl Mary Anns gezicht steeds dikker werd, probeerde zij en haar echtgenoot de zwelling te genezen met kruiden. Het gezin leeft zonder een vast inkomen en kon geen dokter betalen. Intussen trok de zwelling naar haar ooghoeken, waardoor Mary Ann haar zicht verliest.

Thiếu nữ 17 tuổi nguy cơ bị mù vì ‘bệnh lạ’ sau khi nặn mụn Mary Ann Regacho, 17 tuổi, có nguy cơ bị mù sau khi nặn mụn… Geplaatst door Cảnh Báo Sức Khỏe op Dinsdag 8 december 2020

Na een jaar afzien ging Mary toch naar het ziekenhuis. Daar moest ze voor verzorging overgeplaatst worden naar een groter ziekenhuis, maar opnieuw kon het gezin de behandelingskosten niet betalen. Haar bezorgde echtgenoot Albert hoopt nu op de steun van gulle onbekenden, die hij in een video oproept om geld te doneren. “We verdienen enkel genoeg voor onszelf en onze éénjarige baby, ik kan haar ziekenhuisrekeningen niet betalen”, klinkt het ontredderd.

