Beleggers in cryptomunten moeten in Singapore binnenkort kennistest afleggen

Wie in Singapore wil investeren in cryptomunten, een soort digitale munteenheden, zal binnenkort een test moeten afleggen om te bewijzen dat hij of zij begrijpt waarover het gaat. Dat heeft de centrale bank van de stadstaat woensdag aangekondigd. Singapore wil vermijden dat onwetende beleggers hun inleg verloren zien gaan.

«De handel in cryptomunten houdt erg veel risico’s in en is niet geschikt voor het grote publiek», aldus de monetaire autoriteit van Singapore (MAS). Vooral de kleine investeerders moeten beschermd worden, klinkt het.

Transparantie

Van de aanbieders van diensten rond cryptomunten eist MAS dat ze blijk geven van meer transparantie en consumenten informeren over de risico’s. Het zal ook verboden worden om cryptomunten aan te kopen met een kredietkaart en consumenten zullen niet aangemoedigd mogen worden tot investeringen in cryptomunten.

