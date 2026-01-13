Atlete haalt uit naar volger die zegt dat ze zwanger lijkt: “Nog geen vrouw in haar blootje gezien?” (video)

Ilona Maher, influencer en rugbyspeelster, heeft uitgehaald naar een volger die kritiek uitte op haar lichaam. “Stop alsjeblieft met de domste dingen te zeggen”, zucht ze.

Ilona Maher deelde onlangs op sociale media een post waarop ze een strakke, oranje jurk droeg. In de reacties schreef iemand dat ze “zwanger leek”. De volger verwijderde zijn reactie, maar de 29-jarige atlete liet de kritiek niet zomaar passeren.

Comeback

In een TikTok-video dient ze de persoon in kwestie van repliek. “Er zei iemand dat ik zwanger lijk in deze jurk. Hij verwijderde de reactie, maar mijn comeback was te goed om niet te delen”, steekt ze van wal. Volgens Ilona ziet haar lichaam er gewoon uit zoals dat van veel vrouwen. “Je hebt waarschijnlijk al lang geen vrouw meer naakt gezien… en misschien is dat maar beter zo”, voegt ze er met een knipoog aan toe. Vervolgens toont ze haar buik in profiel. “Dit hoort gewoon bij mij. Ik trek mijn buik zelfs in, en dan nóg zie je het. En dat is oké. Stop alsjeblieft met de domste dingen te zeggen”, besluit ze.

Steun

Haar uithaal werd met gejuich onthaald door haar volgers. “Kunnen we gewoon stoppen met lichamen te beoordelen?”, “Je bent prachtig, punt”, “Je bent een voorbeeld voor mijn dochters”, “Daag hem uit voor een sit-upwedstrijd, dan is hij snel stil”, “Dank je, je lijkt op mij” en “Zelfs toen ik keihard trainde, had ik een buikje”, klinkt het onder meer in de reacties.

Foto: TikTok