Influencer in fitness aangesproken op outfit: "Sommigen vinden het ongepast" (video)

Een Amerikaanse vrouw kreeg onlangs kritiek op haar sportoutfit. Haar volgers nemen het echter voor haar op.

De dame, ene Juni, maakt regelmatig filmpjes terwijl ze aan het fitnessen is. Onlangs droeg ze een legging en een bandeautop (een topje zonder schouderbandjes). Naar eigen zeggen kreeg ze commentaar op haar outfit, zo legt ze uit in een TikTok-video. “Influencers uit de fitnesswereld dragen dit en krijgen de vraag waar het vandaan komt. Ik draag het en sommigen vinden het ongepast en zelfs respectloos”, zucht ze.

Steun

Het filmpje werd al meer dan 36.000 keer bekeken. Zo goed als iedereen is het oneens met de kritiek. “Ik ben het zó beu dat mensen vrouwen blijven vertellen wat ze wel en niet mogen dragen”, “Je ziet er fantastisch uit, meid. Laat die haters je niet raken”, en “Draag gewoon wat jij wil en waar jij je het meest comfortabel in voelt. Ik heb in de fitness nog nooit naar iemand gekeken met iets anders dan bewondering voor hun outfit. Als het voor hen oncomfortabel of onpraktisch is, is dat niet mijn probleem”, klinkt het in de reacties.

@junixfit I guess it’s only ok if you have 100k followers 😅 #gymoutfit #gymtok #fyp ♬ original sound – dj audge

Foto: TikTok

