Gepersonaliseerde nummerplaat zorgt voor fronsende wenkbrauwen: “De schatkist dankt hen” (foto)

Een opvallende gepersonaliseerde nummerplaat is viraal gegaan en zorgt voor heel wat hilariteit.

De nummerplaat werd gespot in Limburg, waar een Abarth 500 – de sportieve versie van de Fiat 500 – rondrijdt met een wel héél aparte gepersonaliseerde nummerplaat. Er prijken slechts vier letters op: “TRUT”. Kort maar krachtig, zeg maar. Al moest de eigenaar of eigenares er wel 1.000 euro voor ophoesten.

Schatkist

De foto werd gepost in een Facebookgroep die grappige en opvallende nummerplaten verzamelt. Dat leverde heel wat reacties op. “Waar halen ze het vandaan om hier 1.000 euro aan uit te geven?!”, “Hahaha!” en “Ooit komt er een dag dat je niet meer weet waar geld aan uit te geven. De schatkist dankt hen”, lezen we onder meer. “Zelfkennis is het begin van alle wijsheid”, grapt een laatste persoon.

Foto: Facebook