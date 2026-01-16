Bruid choqueert met weinig verhullende trouwjurk: “Meid, wat bezielde je?!” (video)

Een Britse vrouw krijgt heel wat kritiek op de trouwjurk die ze op haar huwelijk droeg. “Ik zou nee zeggen tegen die jurk”, klinkt het onder meer.

De vrouw, ene Beckie, postte op TikTok een video waarin ze enkele foto’s toont van haar trouw. Ze droeg een ivoorkleurige trouwjurk met een diepe V-hals. Haar TikTok-post ging meteen viraal, vooral omdat de jurk zo weinig verhullend is. “Wow, ze hangen er gewoon uit!”, “Niet op je trouwdag!”, “Meid, wat bezielde je met die jurk?!”, “Dat moet toch wel een béétje ongemakkelijk geweest zijn” en “Ik zou nee zeggen tegen die jurk”, klinkt het verontwaardigd in de reacties.

Afgevallen door stress

Beckie – die een JJ-cup heeft – nam de tijd om te reageren op de kritiek. “Ik was verliefd op die jurk en bij elke pasbeurt hield hij alles perfect op zijn plek. Maar tegen de trouwdag was ik te veel afgevallen en lukte dat gewoon niet meer. Tja, zo gaat dat soms. Ik was supergestrest voor de trouwdag, maar eenmaal daar dacht ik: ik trouw met de liefde van mijn leven, de tepels zijn niet te zien, dus: het is oké. Als je niet lacht, ga je huilen”, klinkt het.

Steun

Gelukkig waren er ook heel wat positieve reacties te bespeuren. “Je ziet er geweldig uit!”, “Als je het hebt, mag je het tonen” en “Scroll gewoon verder als je het niet leuk vindt”, lezen we ook in de reacties.

Foto: TikTok