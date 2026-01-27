Vrouw toont waarom je beter niet in slaap valt tijdens het zonnen: “Dat moet pijn doen!” (video)

Een influencer viel in slaap tijdens het zonnen en deelde een video van het resultaat. Laat het een duidelijke waarschuwing zijn!

Uiteraard kan het deugd doen om op het strand lekker in het zonnetje te liggen en misschien zelfs een kleurtje te krijgen. Maar neem telkens de nodige voorzorgsmaatregelen, want anders kunnen de gevolgen zwaar zijn. Ene Cameron uit Australië ondervond dat onlangs aan den lijve. De jonge twintiger viel in slaap tijdens het zonnebaden en lag daardoor veel te lang in de zon. Gevolg? Knalrood én een huid die ze zo van haar lichaam kon pellen.

Huidkanker

Ze deelde een video waarin het resultaat te zien is. Die beelden werden inmiddels al 86 miljoen keer bekeken. Haar volgers waarschuwen haar voor de mogelijke gevolgen. “Meid, dit kan huidkanker veroorzaken”, “Waarom zou je dat eraf pellen?”, “Ik smeer elke dag zonnecrème door deze video”, “Trouwens: ik kreeg huidkanker terwijl ik telkens maar zo’n drie uur op het strand was”, “Dat moet toch pijn doen!”, en “We zijn elf maanden geleden een heel geliefd familielid verloren aan melanoom. Ze was pas 21… Het verdriet is enorm. Wie bewust verbrandt, speelt met zijn leven”, klinkt het ongerust in de reacties.

Veilig zonnen

Toch nog enkele tips voor wie graag zont, maar dan zonder dergelijke gevolgen: smeer je een half uur vóór je de zon ingaat royaal in met SPF 30 of 50 en herhaal dat elke twee uur, én altijd na zwemmen, zweten of afdrogen. Vermijd de felle middagzon, zoek geregeld schaduw en probeer verbranden absoluut te voorkomen.

Foto: TikTok