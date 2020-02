Het aantal dakloze studenten in Amerika is in de afgelopen tien jaar nog nooit zo hoog geweest. Momenteel zijn er 1,5 miljoen daklozen studenten tegenover 680.000 in 2004. Een verdubbeling op vijftien jaar tijd. Vooral kinderen van 10-11 jaar of 16-17 jaar worden getroffen.

Het grootste deel van de dakloze schoolkinderen verblijft bij vrienden of familie nadat ze dakloos werden. Zo’n 7% sliep wel in verlaten gebouwen of in een auto. Het leven zonder een vaste thuis heeft een enorm impact op de gezondheid en opleidingvan de kinderen. Minder dan een derde van de kinderen kon behoorlijk lezen en ze scoorden ook enorm laag op wiskunde.

Waarom ?

Dakloosheid is een steeds groter wordend probleem in Amerika. Miljoenen Amerikanen geven meer dan de helft van hun inkomen aan hun huis en vele kunnen zich geen huis veroorloven. In California wordt de huur steeds duurder en er is een tekort aan woonplaats. Hierdoor zijn duizenden mensen verplicht om in caravans te wonen.

Ook de veranderende economie is een probleem. Grote bedrijven sluiten en de opkomende ‘insecure gig’-economie, waar tijdelijke jobs heel voorkomend zijn, zorgen ervoor dat ouders steeds moeilijker een vast inkomen vinden. De opioïde-crisis woedt ook nog altijd hevig in Amerika. Meer dan twee miljoen mensen zijn verslaafd aan voorgeschreven medicijnen. Hierdoor worden kinderen soms weggehaald bij hun ouders.

LGBT

Een onevenredig deel van de dakloze jeugd is volgens de Universiteit van California Williams LGBTQIA+. Bijna zeven op de tien scholieren zei dat het niet aanvaard worden door hun familie de grootste reden is dat ze dakloos werden. Ook mishandeling thuis is een van de meest voorkomende redenen.

