Na een eerste, volgens hem geslaagde, date stuurde Harry een lief berichtje naar ene Rachel. “Hey, ik vond het echt leuk vanavond! Ik zou je graag nog een keer zien”, liet hij aan haar weten.

En warempel! De dame stuurde nog terug ook! Maar ‘t was niet waarop Harry gehoopt had. Rachel stuurde een screenshot van Harry’s berichtje en plaatste er ‘LMAO’ (laughing my ass off, red.) onder. Ze vond het dus blijkbaar zéér grappig dat de jongeman nog een nieuw afspraakje wou.

Niet veel later had Rachel echter door dat ze de screenshot én de pijnlijke afkorting naar Harry zélf had gestuurd. Hoogstwaarschijnlijk was het haar bedoeling om het naar een vriend(in) te sturen. “Het spijt me zo”, liet ze nadien nog weten aan Harry.

“Ik verwijder Tinder”

Harry plaatste op zijn beurt dan weer een screenshot van het hele voorval op Twitter. “Ik verwijder Tinder”, plaatste hij bij het prentje. In geen tijd kreeg hij 24.000 retweets en 262.000 likes. De man werd van over de hele wereld gesteund.

“Waarom doen mensen toch zo gemeen?”, vraagt iemand zich af. “Je verdient beter”, klinkt het verder. Dat lijkt ons alleszins te kloppen…

Foto: Twitter