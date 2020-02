Valentijn is op komst. De hoogdag voor koppels, maar tegelijk ook een reminder voor singles dat ze nog alleen zijn. Het concept ‘anti-Valentijn’ wordt alsmaar populairder. Sinds enkele jaren zijn er steeds meer initiatieven, zoals diners en feestjes opgericht, speciaal voor zij die nog alleen zijn.

Sommige singles leren in deze periode graag nieuwe mensen kennen in de hoop Valentijn niet alleen thuis te moeten doorbrengen. De zogenaamde ‘Stupid Cupid’-party’s, waar elke keer honderden deelnemers opdagen, komen dan ook veel meer voor. De schaamte om deel te nemen aan zo een party is veel minder dan 5 jaar geleden.

Sloten en Sleutels

Een steeds bekender concept voor feestjes op Valentijn is dat van de sloten en sleutels. Het idee is simpel: alle vrouwen krijgen een slot, alle mannen een sleutel. Als iemand het slot openkrijgt mogen ze samen een kraslotje of een andere prijs ophalen. “We geven de aanwezigen zo de tools en motivatie om anderen aan te spreken. Of een slotje nu open gaat of niet maakt weinig uit. Inmiddels is een gesprek aan de gang en wordt het eerste contact gelegd”, zegt initiatiefnemer Frederic De Schryver.

Pleurop

In Nederland gooien ze het over een andere boeg. De dienst Pleurop helpt mensen om hun relatie juist gedaan te maken op de dag van de liefde. Zo kan je een boeket verlepte bloemen of een parfum dat ruikt naar visolie of azijn laten bezorgen. Ze organiseren ook workshops over hoe je moet breken met je geliefde inclusief alle do’s en dont’s, zodat je zelf je ex kan buiten sturen. “Wij geloven dat het uitmaken van een (slechte) relatie een stap dichterbij de juiste liefde is”, vertelt Max Pater van op de site van Pleurop.

In het Hemsley Conservation Centre, een zoo in het Engelse Sevenoaks, kan je dan weer een kakkerlak vernoemen naar je ex. Voor 1.80 euro krijg je dan een certificaat met de naam van het beestje en op Valentijnsdag worden alle namen getoond op een scherm in de zoo.

