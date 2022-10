Zakkenrolster in Brussel trekt zelfs haar broek uit om ‘onschuld’ te bewijzen. Maar de beelden liegen niet! (video)

Jaime van Gastel is zijn naam. Maar velen kennen deze hedendaagse held als ‘Boevenspotter’.

Op het gelijknamige YouTube-kanaal staat het dan ook bol van de filmpjes waarin onze enige echte ‘Boevenspotter’ de jacht opent op zakkenrollers. En recent was de man aanwezig in Brussel. Daar had ie al vrij snel een trio gauwdieven op het oog. In onderstaande video zien we namelijk hoe twee dames en een man aan het werk zijn in de straten van onze hoofdstad.

Broek af!

Het duurt niet lang of ‘het is prijs’. Na enkele pogingen weten de twee dames namelijk toch een portefeuille te bemachtigen. Jaime probeert de politie er bij te halen, maar die dagen niet meteen op. Wanneer hij de dames zelf confronteert, trekt één van hen zelfs even haar broek naar beneden om aan te tonen dat ze niets gestolen heeft. Maar de beelden liegen er niet om! De gestolen portefeuille hadden ze namelijk iets voordien al in de bosjes gesmeten… Veel meer dan aangifte gaan doen bij de politie zit er die dag niet op. Maar een dag later spot onze ‘Boevenspotter’ het drietal weer! Eén telefoontje naar een undercoveragent later, krijgen ze alsnog hun verdiende loon. Sterk werk!

Foto: still YouTube ‘Boevenspotter’