Een gewone, houten stoel… Hoeveel schade zou die kunnen aanrichten op een snelweg?

Wel, als we bovenstaande beelden uit Bangkok mogen geloven, toch aardig wat! We zien beelden van een dashcam van een bestuurder, die plots op de rem moet gaan staan.

De reden? Er staat een stoel in ‘t midden van de weg! De bestuurder vóór onze cameraman van dienst had het vierpotig tuig nét op tijd opgemerkt en was tot stilstand gekomen.

Achterligger…

Maar helaas had de persoon áchter de bestuurder die het filmpje deelde, niet op tijd gezien wat er aan de hand was. Wat volgt is een onzachte botsing waarbij al minstens drie wagens betrokken zijn. Duur stoeltje… Kijk maar!

Foto: still – Bron: YouTube ViralHog