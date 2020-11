Opmerkelijke beelden vanop de ‘Melbourne Cup’ in Australië.

Verslaggeefster Lee Steele was ter plaatse, maar het aanwezige publiek was duidelijk ‘in de stemming’.

Er was om te beginnen al weinig tot geen sprake van social distancing. Tot overmaat van ramp besloot een aanwezige dame om Lee langs achteren te benaderen en haar te ‘likken’.

Blote kont

Alsof dat nog niet ophefmakend genoeg was, besloot een aanwezige man om even zijn kont te tonen tijdens het liveverslag. Lee zelf had niet door wat er zich achter haar rug aan het afspelen was. De cameraman van dienst zag het wél allemaal gebeuren en greep strategisch in.

In geen tijd stroomden de reacties binnen op sociale media. “Haal die verslaggeefster zo snel mogelijk weg uit die ranzige menigte”, liet iemand weten. Niet onterecht… Kijk maar:

Foto: still – Bron: nypost.com