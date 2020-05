De lockdown begint voor sommigen toch écht lang te duren, zo blijkt…

Daar zal bovenstaande man uit Moskou (Rusland) het wel eens mee zijn. Toch is het niet geweten wat juist zijn motivatie was om de boel ginds even stevig op stelten te zetten.

Zo houdt hij in zijn blootje een trein tegen, gooit hij met verf naar een man die aan het schilderen was, kruipt hij ongevraagd achter het stuur van een taxi én duikt hij tot slot nog in een watertank. En dan weten we nog niet eens wat er zich voordien allemaal al afgespeeld had…

Uiteindelijk grijpt de politie wel in. En dat was misschien maar goed ook, want veel gekker moest het allemaal niet meer worden. Kijk maar!

Foto: still – Bron: Liveleak/YouTube