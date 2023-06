WOW: Zeer lichte aanrijding eindigt toch met gigantische ravage! (fails)

Van kwaad naar erger…

Zo vatten we onderstaand tafereel best samen. Aanvankelijk zien we een standaard verkeerssituatie. Zo wil een wagen links afslaan. Bij het uitvoeren van dat manoeuvre weet een bestuurder die uit de tegengestelde richting komt echter niet op tijd te stoppen. Gelukkig zonder veel ergs, want het resultaat is een zeer lichte botsing. Dat kon zeker slechter aflopen.

Maar onze hoofdrolspeler van dienst duwt na de botsing om nog onduidelijke reden het gaspedaal stevig in. Wat volgt? Een ware ravage! Dat zie je in het eerste van onderstaande filmpjes.

Failcompilatie

Natuurlijk vinden we het weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Kijk maar:

Foto: still – Bron: VKMag