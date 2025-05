NEE: Water op een brandende pan gieten is nog steeds geen goed idee! (video)

Tijd voor weer een nieuw filmpje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

Brand in de keuken is altijd even stressen. Zo ook bij onderstaand tafereel. De beelden werden gemaakt uit een naburig pand en al snel wordt duidelijk wat er aan de hand is. Het brandalarm doet stevig z’n werk en enkele mensen staan buiten rond een pan die vuur heeft gevat.

Rustig buiten laten uitdoven of misschien rustig een vochtige handdoek over de pan leggen en klaar, zou je denken. Tot één van hen het strakke idee kreeg om er een stevige scheut water over te spuiten. Dat was géén goed plan… Want brandende olie én water zijn geen goeie combinatie. Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…