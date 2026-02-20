Mama gelooft haar ogen niet wanneer dochter haar gewaagde tattoo toont: “Doe normaal!” (video)

Dan zit je rustig op het strand te genieten, komt je dochter met ‘opvallend’ nieuws af.

Het overkwam onderstaande mama. Terwijl ze in het zonnetje heerlijk ontspant, heeft haar dochter plots wat te vertellen. “Mama, Indry heeft wat te zeggen”, opent haar andere dochter nog. “Ik heb iets gedaan”, vult Indry aan.

Wat volgt, is duidelijk. Laatstgenoemde toont namelijk een tattoo aan de binnenkant van haar onderlip. Zo staat er ‘daddy’ te lezen. Een best gewaagde keuze.

“Doe normaal!”

Moederlief moet eerst even bekomen voor ze reageert. “Doe normaal”, laat ze niet veel later weten. “Ik ga stuk, ze was niet blij”, reageert een kijker op TikTok, waar de video al aardig viraal gegaan is ondertussen. “Team mama”, gaat het verder. “Wauw”, besluit een laatste kijker nog. Tijd om zelf eens te zien waarover het juist gaat, denken we dan!