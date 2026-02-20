Ruben Van Gucht reageert op stijlvolle foto van zijn vriendin: “Aphrodite verbleekt.”

Bij een leuke tijd horen dito foto’s.

Dat vinden ook Ruben Van Gucht en zijn vriendin Valentine Besard. Het duo geniet momenteel van een ongetwijfeld deugddoende vakantie in Athene. En daar horen dus prentjes bij!

Valentine plaatste recent onderstaande vakantiefoto op haar Instagram-pagina. “APHRODITE /ˌæfrəˈdaɪtiː/”, voegde ze er zelf al aan toe. Ruben doet er nog een schepje bovenop en reageert met “Aphrodite verbleekt. ❤️”.

Lovende reacties

Ook fans van de dame laten nu van zich horen. “Prachtig”, klinkt het. “Je bent zo enorm mooi🔥”, gaat het verder. “😍😍😍”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar!