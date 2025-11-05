Man probeert stunt, maar krijgt rake klap op de verkeerde plaats (video)

Straks is hij zijn kindergeld kwijt…

Een beetje stoer doen voor je maten kan soms pijnlijk riskant zijn. Neem nu de man in onderstaand filmpje. We vragen ons nog steeds af wat hij precies van plan was, maar over één ding zijn we zeker: zijn klokkenspel was er niet blij mee.

Hilariteit

Het geestige filmpje werd massaal bekeken. “De presentatie tot aan de trap was vlekkeloos”, “Ooh, recht op zijn klokkenspel!” en “Auw! Dat is één manier om een medische vrijstelling te krijgen”, zijn slechts enkele van de vele reacties.

Foto: Instagram