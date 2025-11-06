En dan zie je plots iets omhoogkomen uit de sneeuw: “Wat is dat in hemelsnaam?!” (video)

Haar lach is misschien zelfs nóg grappiger.

Stel: er ligt een pak sneeuw in je voortuin. Je kijkt nietsvermoedend door het raam en plots beweegt er iets onder de sneeuw. Het blijft maar groeien en groeien. “Wat is dat in hemelsnaam?!”, horen we de dame in de camera zeggen. Precies wat wij dachten, tot duidelijk wordt dat het een opblaasbare trein is met een kerstman erop.

Duikboot

Het filmpje wordt duizenden keren bekeken en zorgt voor hilariteit. “Haha, de kerstman is met een duikboot gekomen!”, “Ik weet niet wat het is, maar het lijkt blij om jou te zien!” en “Ik dacht dat het een kat was of zo”, lezen we in de reacties.

Foto: Instagram