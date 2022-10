WOW: Papa is bij de pinken en redt overstekend zoontje op het nippertje van naderende wagen (video)

Straffe beelden uit Nederland. Daar ging het in Voorburg bijna goed fout…

Op onderstaande video zien we een standaard verkeerssituatie zoals we die gewend zijn in een woonwijk van een stad. Veel geparkeerde wagens, relatief beperkt zicht op wat er zich links en rechts van je wagen afspeelt…

Katachtige reflexen!

Nu mag je zelf even oordelen over hoe groot de kans was dat je onderstaand jongetje op tijd zou opgemerkt hebben… Eerlijk: wij zouden de arme knul te laat gezien hebben. Maar gelukkig was zijn papa bij de pinken! In geen tijd grijpt hij z’n zoon bij de kraag. En dat was méér dan nodig! Kijk maar…

Foto: still YouTube Dutch Dashcam