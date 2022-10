Knappe elektricien gaat viraal met haar uitdagende TikTok-filmpjes: “Ik wil ook zo’n collega!” (video)

Een electricien op TikTok doet alle hoofden draaien en weet met haar filmpjes steeds honderdduizenden mensen te bereiken. Maak kennis met Isabell McGuire, een TikTokster die maar liefst 145.000 volgers en meer dan anderhalf miljoen likes heeft op haar kanaal.

Het bijzondere aan McGuire? De jonge elektricien weet indruk te maken met haar dansjes in werkoutfit en vele volgers bieden zich spontaan aan als leerjongen/-meisje. In één clip zien we haar dansen op ‘Pass Out’, een liedje van Tinie Tempah, in haar vuile werkbroek en schoenen. In een ander filmpje geeft ze dan weer het beste van zichzelf op de hit van Amy Winehouse ‘Tears Dry On Their Own’.

Fashion

Dat McGuire een groot publiek aanspreekt, dat moet blijken uit de statistieken. 145.000 volgers en meer dan anderhalf miljoen likes, dan weet je dat je goud in handen hebt. In de commentaren vinden we dan ook regelmatig dezelfde positieve indrukken terug. Een knappe vrouw die van wanten weet als elektricien, die zich goed verzorgt en die moeiteloos haar werkoutfit combineert met een gevoel voor fashion. “Wat je ook aan het repareren bent, bij mij is het ook net kapot gegaan”, zo grapt nog iemand.

Foto: TikTok