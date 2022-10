Man wil op trouwfeest even tonen wat hij kan… Maar dat zal zijn vrouw geweten hebben! (video)

Wat kunnen trouwfeesten toch leuk zijn!

Lekker eten, veel drinken en natuurlijk ook de liefde vieren! ’t Hoort er allemaal bij. De dag nadien een pijnstiller nemen? Dat kan ook weleens nodig zijn… Zeker voor onderstaande vrouw! Maar niet omdat ze te veel gedronken had!

“Rode kaart!”

Samen met een andere vrouw maakte ze een ‘poortje’. De bedoeling was dat haar man tussen hen beiden zou schuiven. We kunnen ons inbeelden dat dat best spectaculair had moéten zijn. Maar helaas… De man werkt zijn vrouw loeihard tegen de vlakte!

“1 jaar geleden gingen we naar een prachtige bruiloft en mijn man probeerde me te vermoorden…”, plaatst TikTok-gebruikster ‘morguenorman’ bij het filmpje. “Rode kaart”, reageert een kijker met een knipoog. Wel, voor deze fase is inderdaad geen VAR nodig… Kijk maar!

Foto: still TikTok – Bron: VKMag