WOW: Heethoofd in verkeer wordt LETTERLIJK op zijn plaats gezet (video)

Bijzondere beelden uit Colombia…

Zoals in vele steden kan het ook in het Colombiaanse Cúcuta soms behoorlijk druk zijn in het verkeer. Dat is ook exact wat we zien op onderstaand filmpje. Op een overvolle baan besluit een motard even verhaal te halen bij een achterliggende wagen.

Wat er vooraf juist gebeurd is en waarom het hoofdpersonage in kwestie zo boos is, weten we niet. Wel is duidelijk dat hij het gemunt heeft op een relatief kleine wagen. Maar mogelijk mispakt hij zich aan het formaat van de auto…

Op zijn plaats gezet

Na enige tijd hebben de inzittenden van het wagentje het er wel mee gehad. Ze besluiten uit te stappen. Tot groot jolijt van de aanwezige omstaanders, want die merken al snel dat onze driftkikker van dienst eigenlijk niet veel meer in de pap te brokken heeft.

De wegpiraat probeert nog uit de lange armen van de twee heren te blijven, maar zonder veel succes. Uiteindelijk wordt ie letterlijk op z’n plek gezet… Kijk zelf maar even: